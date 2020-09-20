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Misli.com 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Mamak FK: 3

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Mamak FK'ya 3-0 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ertan Başdağ, Kerem Kalkan


Kardemir Karabükspor: Ferhat, Arda Belen, Sezer Gündüz, Toykan Topuz, Melih Berat Arslan, Ömer Faruk Yaylacı (Ahmet Erakçaoğlu dk. 85 ?), Cihan Aydın (Nazmican dk. 71), Barboras Kılıç (Emre Eser dk. 56), Ömer Çelik, Tuğrul Yavaşçı (Ömer Faruk Yılmaz dk. 46), Berk Kervankıran (Furkan Övün dk. 71)


Mamak FK: Taha, Ahmet Karaman (Burak Evren dk. 65), Abdullah Çelik, Hazarhan Karaca (Mahmut Altınkaya dk. 65), Özkan Toprak, Görkem Can Güner (Bora Taşdemir dk. 71), Hasan Genç, Yavuz Alemdar, Rıdvan Bingöl (Abdulkadir Sönmez dk. 81), Salih Sefercik (Hüseyin İriç dk. 81 ?), Eyüp Poyraz


Goller: Görkem (dk. 19), Özkan (dk. 64), Mahmut (dk. 84) (Mamak FK)


Sarı Kartlar: Yavuz Alemdar, Mahmut Altınkaya, Abdullah Çelik (Mamak FK)

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