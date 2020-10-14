Misli.com 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Serik Belediyespor: 2

2.
Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin beşinci haftasında sahasında Serik Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Yücel Büyük, Akın Karabacak, İsmail Ertunç
Kardemir Karabükspor: Ferhat, Arda, Sezer Gündüz, Emre Eser, Toykan Topuz (Furkan dk. 79), Melih Berat Arslan (Nazmican dk. 41), Cihan, Ömer Faruk Yılmaz (Ömer Yaylacı dk. 79), Ahmet Karataş (Ömer Çelik dk. 46), Tuğrul Yavaşçı, Berk Kervankıran
Serik Belediyespor: İbrahim, Atakan (Canberk dk. 90 ?), Mahsun (Yusuf dk. 72), Gökay (Bahadır dk. 56), Sinan (Erkan dk. 72), Yusuf Arıkan, Sinan, Ercan, Cenk, Sefa(Batuhan dk. 90 ?), Emre
Goller: Ahmet Karataş (dk. 13 k.k) (Karabükspor), Mahsun (dk. 19) (Serik Belediyespor)
Sarı Kartlar: Toykan, Nazmican, Tuğrul, Ömer Çelik (Karabükspor)