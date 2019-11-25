"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Karabük'te

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Karabük'e geldi.

İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesinde konuşlanan tırda, ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'da Tır'da eğitim verilen öğrencileri ziyaret ederek, verilen eğitimleri izledi.

Öğrenciler, tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra polis eşliğinde özel hazırlanan yaya geçidi ve trafik lambalarının bulunduğu alanda akülü araç kullandı.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nın Karabük'te iki gün kalacağını söyleyerek, “Eğitimi çocukların trafik bilinci kazanması ve trafikle ilgili bilgi sahibi olmaları düşüncesiyle planladık. İlk gün kentte bulunan Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Aydınlıkevler İlkokulunda yarın ise Kent meydanında eğitim verilecek. Burada merkezden gelen görevliler tarafından 200'e yakın öğrencimize trafik eğitimi verilecek. İkinci gün ise Kent Meydanı'nda hem ilkokul hem de anaokulu öğrencilerimizin trafik bilinci kazanması düşüncesiyle eğitim vereceğiz." dedi.