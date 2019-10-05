Motokros yarışması nefes kesti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı kapsamında gerçekleştirilen motokros yarışmasında sürücüler zor anlar yaşarken, yarışlar büyük beğeni topladı.

İlçeye bağlı Yazıköy köyünde özel olarak hazırlanan, çeşitli engel ve dik rampaların yer aldığı alanda motosiklet severler bir araya geldi. Çeşitli yarışların ve etkinliklerin düzenlendiği kampta, motokros yarışmaları izleyicilerin nefesini kesti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin start vermesiyle başlayan yarışmada, motosiklet sürücüleri özel olarak hazırlanan engelleri geçmeye çalıştı. Dik rampaları çıkmakta zorluk yaşayan sürücülerin bazıları düşerken, bazı sürücülerde rampadan geri indi. Motosiklet sürücülerinin yapmış olduğu gösteriler de izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet sevenlerin Safranbolu'ya geldiğini söyledi.

Safranbolu'nun birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını ifade eden Başkan Köse, "Belediye olarak bu kampa destek olduk. Teknik ve çorba desteği verdik. Bundan sonra desteğimiz katlanarak devam edecek. Bu tür etkinliklerin Safranbolu'da artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu da turizme bir katkı. Ne amaçla geliyor olsalar da Safranbolu'ya da gezmeye gidiyorlar" dedi.

Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir, kamp olarak başladıklarını, etkinliğin festivale dönüştüğünü belirtti.

Safranbolu'yu tanıtmak için çalıştıklarını aktaran Özdemir, "Türkiye'deki ilk ücretsiz festivale adımızı yazdırdık. Bizden sonra da birçok festival gurubu ücretsiz yapmaya başladı. Giriş ücretimiz yok, sabah çorbalarımız ücretsiz. Etkinliklerimizin çoğu ücretsiz. Sadece çekilişle motosiklet veriyoruz. Onun için ücret alıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında katılımcılar var, şuanda katılımcı sayısı bini geçti. Herkes çadırını getiriyor, karavanını getiriyor, daha da gelmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.