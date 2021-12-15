İhlas Haber Ajansı

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Motoru alev alan otomobilde maddi hasar oluştu

Karabük’te sürücüsünün çalıştırdığı otomobilin motor kısmı alev aldı.

Karabük'te sürücüsünün çalıştırdığı otomobilin motor kısmı alev aldı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Bayır Mahallesinde meydana geldi. Merve K. isimli sürücü yola çıkmak için çalıştırdığı 54 FY 072 plakalı otomobilinin motor kısmı bir anda alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek kontrol altına aldı.


Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

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