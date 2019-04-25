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Motosiklet kazasında ölen üniversiteli Sefa son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı.


Yenice ilçesinden Karabük'e seyir halinde iken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek motosikleti ile kamyonete çarpması sonucu hayatını kaybeden Karabük Üniversitesi öğrencisi Sefa Cinkavuk (21) için öğle namazını müteakip Beşbinevler Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gencin tabutu başında babası Muhammed Cinkavuk taziyeleri kabul ederken, annesi ise gözyaşı döktü. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazına gencin yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Sefa Cinkavuk'un motosiklet satın alan bir arkadaşına satış işlemlerinde yardımcı olmak için Yenice ilçesine gittiği öğrenildi.

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