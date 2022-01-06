Motosiklet otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Karabük'te motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü mevkiinde meydana geldi. M.İ. idaresindeki 37 SP 676 plakalı motosiklet, Kastamonu istikametine seyir halindeyken R.E. idaresindeki 78 AAJ 878 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile birlikte otomobilde bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.