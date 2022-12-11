Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Karabük'te seyir halindeki motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. M.B. idaresindeki 78 AAG 707 plakalı motosiklet yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.A.'ya çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.