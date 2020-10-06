İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mucura kapılan otomobil takla attı: 2 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde sürücünün otomobilini mucura kaptırıp takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde sürücünün otomobilini mucura kaptırıp takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Eflani-Daday Yolu Çatalçam mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki 37 AH 046 plakalı Renault marka otomobil, ilçe istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybedip mucura kaptırması sonucu takla attı. Kazada Fahri H. ve Yaşar Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.