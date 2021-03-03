Muhtar karacayı köpeklere yem olmaktan kurtardı

Karabük'ün Yenice ilçesinde köy muhtarı köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı yem olmaktan kurtardı. Yaralı karaca tedavi altına alındı.

Olay ilçeye bağlı Yeşilköy Köyü Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Köpeklerin sesini duyan Köy Muhtarı Şenel Kaba, evinin yakınındaki yere gitti. Yerde yatan karacayı fark eden muhtar, köpekleri olay yerinden uzaklaştırdı. Kaba, vücudunda çeşitli yaralar bulunan ve korktuğu gözlenen karacaya yiyecek verdi. Aynı zamanda Orman İşletme Şefliği'nde şoför olarak görev yapan Kaba, yaralı karacayı Gökçebey Hayvanat Bahçesi'ne teslim etti. Karaca, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak