Muhtarlık kavgasına karışan 16 kişi adliyeye sevk edildi

Cumayanı köyünde yeniden muhtar seçilen Bilal Bozkurt ile muhtar adayı Nuri Güllüoğlu'nun tarafları arasında seçim öncesi yaşanan tartışmalar köyde bir evin ateşe verilmesi sonrası kavgaya dönüşmüştü. Kavgada A.Y. isimli şahsın ateşlediği tüfekten çıkan saçma, Hasan Ş. isimli vatandaşın yaralanmasına neden olmuştu. Gerginliğin giderek tırmandığı köyde çıkan olay üzerine jandarma, polis çevik kuvvet ekipleri de zırhlı araçlarla köyü abluka altına almıştı. Giriş ve çıkışların tutulduğu köyde olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen iki muhtar adayı taraflarından 16 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 16 kişi, jandarmadaki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.