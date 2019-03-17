MÜSİAD Başkanı Ahmet Nur'dan 18 Mart mesajı

Başkan Ahmet Nur mesajında, milletçe zor zamanlarda, milli değerler etrafında birleştiğimizde neleri yapabileceğimizin tarihi bir göstergesi olan Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümünü millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale Zaferi, tarihi boyunca müstakil ve hür yaşamış milletimizin eşsiz kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi, yok olacağı tahmin edilen bir milletin, gerektiğinde vatanı uğruna severek ölüme koşmasının anıtlaşmış örneğidir. Yine bu zafer, kendisinden güçlü düşman orduları karşısında kazanılmış bir onur savaşıdır. Çanakkale'de, kahramanca savaşan, ecdat yadigarı vatanımızı kanıyla, canıyla müdafaa eden şehitlerimizi ebediyen şükranla hatırlayacağız. Büyüyen ve zenginleşen ülkemizin tarih içinde hak ettiği yeri bulması için değer üreten iş adamları adına, bir milletin gururu, bir milletin kahramanlık destanı olan Çanakkale Deniz Zaferimizin 104. yıl dönümü, aziz milletimize kutlu olsun. Şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.