MÜSİAD Başkanı Ahmet Nur'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96.yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Nur mesajında “96 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla birlikte yurdun düşman askerlerinden kurtuluşunu gerçekleştiren Aziz Milletimiz, bugün bulunduğu noktaya her türlü zorlukla mücadele ederek gelmiştir. Bağımsızlık fikrinin taçlandığı Cumhuriyetimizin 96. yılında, adil ve gelişmiş bir ülke olma ve dünya mazlumlarının sözcüsü olma yolundaki çabamıza engel olmak için ihdas edilen kirli oyunlar ve terör göstermektedir ki, İstiklal Savaşı; çapı ve yöntemleri değişse de devam etmektedir. Bu zihniyete karşı daha etkin bir mücadele sürdürülmesi gerekirken, yaşanan iç huzursuzluk ortamı derinleştirilerek, karamsarlığı kalıcı hale getirmek isteyenleri görüyoruz. Küllerinden yeniden doğan bir devleti kurma iradesi gösteren ecdadın torunları olarak, içeride ve dışarıda amansız mücadelemizi sürdüreceğiz. Aynı gemide seyahat ettiğimizi asla unutmamalıyız. Cumhuriyetin 100. Yılında daha güçlü, iç huzurunu temin eden, dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olacağına olan inancımızla, MÜSİAD Ailesi adına tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.