MÜSİAD Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı Meşe: “Samsun, Amasya ve Kastamonu kenevir tohum üretim merkezi olacak”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı Soner Meşe, dünyada eşi benzeri olmayan Türk kenevir tohumunun üretimi için Samsun, Amasya ve Kastamonu'yu belirlediklerini açıkladı.

By Fatih Davet Evi'nde düzenlenen MÜSİAD Karabük Şubesinin 3. Olağan Genel Kuruluna katılan MÜSİAD Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı Soner Meşe, Türk kenevirinin dünyada eşi benzeri olmadığını belirterek, "Dünyanın en iyi kenevir tohumu Samsun'da" dedi. Kurul olarak her çalışmayı üniversitelerle birlikte yaptıklarını söyleyen Meşe, kenevir üretiminin ABD tarafından bütün dünyada yasaklandığını ve 2016 yılında yeniden bütün dünyada üretime izin verildiğini kaydetti. Meşe, “Türkiye'de yönetmelik çıktı ve 19 ilde üretime izin verildi. Karabük de bunlardan bir tanesi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi çalışmaları yapmış bitirmiş. Öyle bir aşamaya gelmiş ki, kenevir sadece Samsun'da üretilmeye başlamış. Oradan ilçesi Vezirköprü'ye, oradan Narlı köyü ve şuan orada Salim amca 10 dönüm alanda bunu ekiyor. Salim amcanın tohumlarıyla şuan Türk keneviri tohumu dünyada eşi benzeri de yok. Boyu 3 metreye ulaşan ve günde 12 santimetre uzuyor. Her şeyi müthiş bir üretim materyali. Ana dalı, gövdesi, yaprağı, kökü ayrı. Bu elimizdeki müthiş bir cevher. Burada en önemli yapılması gereken teknolojik olarak önce tohumun belli yerlere ulaşmamız lazım. Bunun için Kastamonu, Samsun ve Amasya. O bölgeler tohum merkezi olsun, diğer iller üretim yapılması yönünde çalışmamız var. Tohum üretiminden sonra yapılacak ilk aşama sanayi tesislerinin devreye alınması. Türk kenevirinin en büyük özelliği de selüloz üretimine çok yatkın olması. Türkiye'de kağıt fabrikamız kalmadı” dedi.

“İsrail tohumu almak için 15 milyon lira para teklif etmiş”

Meşe, Cumhurbaşkanından üç şey rica ettiklerini kaydederek, “Bir tanesi Türk keneviri olarak tescillesin, çünkü dünyada eşi yok. Samsun'a hepimizden önce giden İsrail var. Tohumu almak ve yatırım yapmak için 15 milyon lira para teklif etmişler. Bir diğeri endüstriyel Türk keneviri. Kenevirin sıkıntısı şu; çiçeklerinde uyuşturucu oranı binde 2'nin altında olursa endüstriyel kenevirine dönüşüyor. Türk keneviri buna dönüşüyor ve o zaman Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bunun ekimi çok rahatlıkla yapılacak. Sağlık açısından kanserin ilacı, AIDS'in ilacı. Kök kısmında müthiş enerji potansiyeli var. Linyit kömürü 3 bin 500 kaloridir, kenevirin kök kısmındaki kalori ise 4 bin 400'dür. Her şeyi müthiş bir değer. Karabük hazır olduğunda bizler bunun sisteminde ve teknolojisinde yanınızda olmak isteriz” diye konuştu.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur güven tazeledi

Genel kurulda üçüncü kez güven tazeleyen MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, MÜSİAD'ın 12 bine aşkın üyesi, 60 bin işletmeyi temsil eden yurt içinde 86 noktasında üyelerini, sorunlarını, görüşlerini ve önerilerini kamu kuruluşlarına ileten güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Kendi alanında küresel bir güç olmayı hedeflemiş bir MÜSİAD'ın üyesi olmanın kendilerine gurur ve onur verdiğini kaydeden Nur, “Ülkemizin her karış noktasında ve dünyanın 208 noktasında çalışmalarımız devam ediyor. MÜSİAD özellikle üretime ve eğitime donanımlı insan gücüne daha fazla yatırım yapılması konusunda görüşlerini her fırsatta dile getirmektedir. Kendisi de bu manada Genç MÜSİAD'a ayrı önem vermekte. Bizde Karabük MÜSİAD olarak Genç MÜSİAD'ı kentte kurarak, gençlerimizi buluşturduk. Gelecekte hepsi sanayici ve iş adamları olarak ülkemize hizmet edecek bu gençlerimizin MÜSİAD kültürü ve terbiyesi ile yetişmesi, ülkemize ve Karabükümüze faydalı olacaklarını düşünüyoruz. MÜSİAD olarak 15 Temmuz'a cevabımız aziz milletimizle beraber vatanımıza sahip çıkmak için canımızı seve seve feda edeceğimizi belirtirken, bunun yanında 12 bin üyemiz, 60 bini aşkın iş yerimizle beraber daha çok üretim, daha çok ihracat yaparak milli ekonomiye katkı sağlamak için çok çalışmaktadır. MÜSİAD Karabük olarak şehrimizin sorunlarının çözülmesinde ortak aklı ön plana çıkararak, siyaset kurumuyla şehrimizin sorunlarıyla ilgilenen tüm STK'larla beraber çalışmalar yapılmasının Karabükümüze faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Şehrimiz için yapılacak hayırlı çalışmaların yanında ve destekçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” dedi.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimlerde yapılan açık oylama sonucu mevcut Başkan Ahmet Nur başkanlığındaki MÜSİAD yönetimi şu isimlerden oluştu:

“Begüm Cefekar Karakay, Remzi Özçelik, Cengiz Ünal, Bahaettin Erer, Suat Aksu, İsmail Aygün, Okan Aslan, Aydın Saray ve Bekir Uluçay.”

Genel kurula AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, KARDEMİR AŞ Yönetim Kurulu üyesi Çağrı Güleç, Bartın ve Kastamonu MÜSİAD Şube Başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve iş adamları katıldı. Genel kurulda ayrıca ihracatta ilk yüz firma içerisinde olan firmalara MÜSİAD tarafından plaket takdim edildi.