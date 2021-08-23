MÜSİAD Şube Başkanı Ünal'a Kaymakam Türköz'den hayırlı olsun ziyareti

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, MÜSİAD Karabük Şube Başkanlığına seçilen Cengiz Ünal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanlığına seçilen Cengiz Ünal'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'de Ünal'ı makamında ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerini ileten Türköz, Ünal'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ünal, nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Türköz'e teşekkür ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.