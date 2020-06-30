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Müştemilattan 3 katlı binaya sıçrayan yangın korkuttu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde müştemilatta çıkan yangının 3 katlı binaya sıçraması sonucu maddi hasar meydana gelirken, çevrede büyük panik oluşturdu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde müştemilatta çıkan yangının 3 katlı binaya sıçraması sonucu maddi hasar meydana gelirken, çevrede büyük panik oluşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, yangın Safranbolu ilçesi Babasultan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. 3 katlı evin bitişiğinde bulunan müştemilatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 katlı binanın çatısına kadar sıçradı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı.


Yangın sonrası 3 katlı binanın birinci katı ile çatısı ve yan binanın dış cephesi zarar görürken, polis yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

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