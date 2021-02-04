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Mutasyonlu virüs Karabük'e de sıçradı

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan mutasyonlu Covid-19 virüsü Karabük’te il genelinde görünmeye başladı.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan mutasyonlu Covid-19 virüsü Karabük'te il genelinde görünmeye başladı.


Son haftalarda Karabük'te Korona virüs (Covid-19) bulaş riskinin ciddi oranda azalmaya başlaması sonrası günlük vaka sayıları 4'e kadar düşmüştü. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde görülmeye başlanan mutasyonlu Covid-19 virüsü Türkiye'de bir çok ilde görülmeye başladı. Bu illerinin arasına Karabük'te girerken, il genelinde biri doktor 5 kişide mutasyonlu virüs görüldüğü öğrenildi. Bunun üzerine sağlıkçıların kırmızı alarma geçtikleri öğrenildi. Tedbirlerin kısa süre içerisinde alındığı ve mutasyonlu virüse rastlanan hastaların bir kısmının evde bir kısmının ise hastanede karantinaya tabi tutuldukları öğrenildi.


Sayının hızla artmasından korkuluyor


Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli biri doktor olmak üzere 5 kişide tespit edilen mutasyonlu virüs sonrası bu şahsıların temas ettikleri kişilerden de test alındığı ve kesin sonuçlarının ise Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.

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