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Narkotik Suçlarda Risk Analizi ve Arama Teknikleri eğitimi

Karabük’te düzenlenen "Narkotik Suçlarda Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi" sona erdi.

Karabük'te düzenlenen "Narkotik Suçlarda Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi" sona erdi.


Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinde görevli personellerin katılımı ile gerçekleştirilen eğitimin sertifika töreni düzenlendi.


İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile polis memurları katıldı.


Vali Gürel, eğitime katılanlara teşekkür etti.


Gürel, "Gerek teorik, gerekse sahada yapılan uygulamalı eğitimler ile toplumumuzu ve özellikle geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizi uyuşturucu ve zararlarından korumak için gece gündüz demeden var gücü ile çalışan teşkilatımız ve personellerimiz aldıkları eğitimleri sahaya yansıtarak bu amaç için canla başla çalışmaya devam edeceklerdir" dedi.

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