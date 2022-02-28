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Nesli tükenmek üzere olan su samurları Araç Çayı'nda görüntülendi

Karabük’te nesli tükenme tehlikesi altında olan iki su samuru, bir vatandaş tarafından Araç Çayı’nda görüntülendi.

Karabük'te nesli tükenme tehlikesi altında olan iki su samuru, bir vatandaş tarafından Araç Çayı'nda görüntülendi.


Nesli tehlike altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) koruma altına alınan su samurları Karabük'te görüldü. Araç Çayı'nda suyun içerisinde ilerleyen iki su samurunu fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Suyun içerisinde kendilerini gizleyerek ilerlemeye çalışan su samurları bir süre sonra gözden kayboldu.

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