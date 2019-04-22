Nisan karı yaban hayatı etkiledi

Karabük'te yüksek kesimlerinde 3 gündür etkili olan kar yağışı doğada yaban hayatı olumsuz etkiledi.

Karabük'te cuma gününden bu yana yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaban hayatı olumsuz etkilerken, hayvanlar yem bulmak için yol güzergahlarına kadar indi. Kar yağışı sonrası ormanlık alanlara çıkanlar tarafından kaydedilen görüntülerde Karacalar yem bulmak için yol güzergahlarına kadar indi. Beyaz örtüyle kaplanan ve yer yer 25 santimetreye ulaşan kar kalınlığı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için vatandaşlar yanlarında bulunan yiyecekleri bırakırken, Hayan Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgelerde yemleme çalışması yaptı.