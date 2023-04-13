Nisan ortasında kar sürprizi

Karabük'te hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi sonrası yüksek kesimler kar yağışı etkili oldu. Kar yağışını fırsat bilen off-road tutkunları ise iftar sonrası çaylarını kar yağışı altında doğada yudumlamanın keyfini yaşadı.

Safranbolu ilçesine bağlı 1.700 rakımlı Sarıçiçek yaylasında dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kapanırken, yaylada kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Yaylada kar yağışını duyan offroad tutkunları ise 4x4 arazi araçları ile iftar sonrası bölgeye giderek kar yağışı altında çaylarını yudumlarken, karla kaplı yolda ise ilerlemekte zorluk çekti.