OBM'nin değerlendirme toplantısı Yenice'de yapıldı

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı başkanlığında düzenlenen toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları Orhan Şahin, Gültekin Aksan, Cevdet Çiçek ile Şube Müdürleri ve İşletme Müdürleri katıldı.Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı yaptığı konuşmada “2019 yılındaki çalışmaları nedeniyle başta Bölge Müdür Yardımcıları olmak üzere tüm Şube ve İşletme Müdürlerine teşekkür eden Beyazlı, 2019 yılında program hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda tüm İşletme Müdürlerinin sorumluluk içinde bulunduğunu, İşletme Şeflerine uygulamalar noktasında yön verilerek verimli bir çalışma temposu ve ekip ruhu ile 2019 yılı hedeflerine de ulaşılacağını, sahaların bakımının yapılacağını, ormancılıkta geleceğe yatırım yaptıklarını söyledi.Toplantıda 2019 yılında yapılan çalışmalar ve program gerçekleşmeleri hakkında detaylı bilgiler alındı. İşletme Müdürleri; müdürlüklerinin yaptıkları faaliyetler ile ilgili veriler analiz edildi, değerlendirmeler yapıldı ve öneriler ortaya konuldu.

Damga gerçekleşmeleri, gençleştirme programları, üretim durumları, emval miktarları, gelir gider durumları, yıl sonu kar durumu,sivil kültür faaliyetleri, fidan dikim çalışmaları, okul bahçesi, cami ve ibadethane ağaçlandırmaları, Orköy çalışmaları, odun dışı ürün envanter ve satış işlemleri, kadastro dosyaları, 2-B çalışmaları konularının irdelenmesinde; eksiklikler hakkında bilgiler verildi ve yapılan faaliyetler tek tek gözden geçirildi.