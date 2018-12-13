Öcal: “Futbolcuların istek ve arzuları üst düzeyde”

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında sahasında cumartesi günü Denizlispor'u konuk edecek olan Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını sürdürdü. Hasan Doğan sahasında gerçekleşen idman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Taner Öcal, geçen hafta İstanbulspor karşısında aldıkları beraberlikle birlikte futbolcuların öz güveni açısından iyi bir maç olduğunu söyledi.

“İyi oyun ile güzel sonuç almak istiyoruz”

Öcal, takımların bulunduğu konumun önemli değil, kendilerinin ne yapacağının daha önemli olduğunu kaydederek, “Denizlispor'u iyi analiz ettik ve ona göre çalışmalar yaptık. Futbolcuların enerjileri yüksek, istek ve arzuları da üst düzeyde. Bu maç için hem iyi oyun hem de onun yanında iyi sonuç almak istiyoruz. Denizlispor hocası Yücel İldiz başarılı ve değerli bir teknik adam. Burada da başarıları ortada. Heyecanlı bir maç olacak. Yücel hocama da başarılar diliyorum. Biz elimizden geleni yapıp, çıkışta olan bu gençlerimizin çok daha üstüne katarak bir şeyler yapacağına inanıyorum” dedi.

“Güzel bir maç olacağı garantisini verebiliriz”

Maça galibiyet için çıkacaklarını da ifade eden Öcal, “İki tane eksiğimiz var. Fatih milli takıma gitti, Cihan da sarı kart cezalısı. Onların yerine iyi antrenman yapanları monte edeceğiz. Takım halinde belli bir sistemimiz var ve oda yavaş yavaş oturuyor. Çocuklar öğrendikçe ortaya daha güzel şeyler çıkıyor. İyi futbol oynadıkça öz güvenleri artıyor. Bu hafta da güzel bir maç olacağı garantisini verebiliriz” diye konuştu.

Taraftara da seslenen Taner Öcal, şunları söyledi:

“Eskişehirspor'un transferi açamayacağı kesin gözüyle bakılırken, bizim açma durumumuz var. Buna rağmen taraftarın gelmemesi bizi üzüyor. Sonuca endeksli bir futbol oynuyoruz ancak birde memleket davası var ve bu çocuklar onun için mücadele ediyorlar. Taraftarın da oyuncuların yanında olarak iyi futbolla üstüne daha çok koyarak iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz.”

Kırmızı-mavili ekip düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çift kale idman yaptı.