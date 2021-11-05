Odun keserken düşen kadın yaralandı

Olay, Cumayanı Armağan Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Ümran Demirkır isimli kadın odun kesimi yaparken dengesini kaybederek çukur bir alana düştü. Düşme sonucu yaralanan kadından haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Arama çalışmalarına başlayan ekipler AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin saatlerce aramasının ardından yaralı olarak bulunan kadına ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaklaşık 1 kilometre sedye ile ambulansa taşınan yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.