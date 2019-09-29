Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü'nün katkıları ile düzenlenen ve 2 gün süren Off-Road Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları sona erdi.

Karabük Üniversitesi'nin arkasında yer alan Çamlıköy köyü mevkisinde dün mukavemet etabıyla başlayan Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde sürücüler zorlu parkurları geçmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 28 araç ve 56 sporcu, 33.6 kilometreden oluşan 4 etabı tamamladı.

Yarışmada, genel klasmanda Çağdaş Çağlar ve Ertuğrul Danışment birinci, Guseppe Simose Agazzi ve Oytun Albayrak ikinci, Mehmet Vurulmuş ve Mehmet Gözetleyen üçüncü oldu.

Şampiyonada dereceye giren yarışmacılara kupalarını Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin verdi.

KARDOFF Başkanı Ahmet Demir tarafından da Vali Gürel, Belediye Başkanı Vergili, Emniyet Müdürü Tuğ, Alay Komutanı Yılmaz ve katkı veren diğer protokol üyelerine teşekkür plaketi verildi.

KARDOFF Başkanı Ahmet Demir, güzel ve zorlu bir 3 ayak yarışlarını tamamladıklarını söyledi.

Sporcuların zorlu parkurları başarılı bir şekilde geçtiğini ifade eden Demir, dışarıdan görünen iki gün olduğunu, 6 aydır çalıştıklarını belirtti.

Demir, "Ormanın içerisindeki ciddi heyecanı seyircilerin yaşamasını istiyorum. Orman içerisinde ayarladığımız seyirci izleme alanlarına Karabük halkını getiremiyoruz. Bunu başarmamız lazım orman içerisindeki hızı, görseli yaşatmamız lazım. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Seyirci etabımız bir o kadar hızlı, keyifli engellerle dolu. Görsel kalitesi çok yüksek. İkili kalkış formatı olması seyirci üzerindeki ve kulüp üzerindeki heyecanı tavan yaptığını düşünüyoruz. Bütün devirler sondaydı, kulüp olarak, motor devri olarak sıkışı bir yarış geçti. Şükürler olsun kazasız belasız atlattık" dedi.