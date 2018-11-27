Öğlebeli Mahallesinde evler farklı renklere boyanıyor

Karabük Belediyesi Öğlebeli Mahallesi'nde zamanla kötü bir görünüme neden olan evlerin dış cephelerinde boyama çalışması başlattı.

Karabük Belediyesi, kentin ihtiyaçları noktasında projelerini bir bir hayata geçirerek vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda Öğlebeli Mahallesi'nde zamanla kötü bir görünüm kazanan evlerin dış cepheleri boyanarak yeni bir görünüm kazandırılıyor. Boyama çalışmalarının tamamlanmasının ardından rengârenk ve canlı bir görünüme kavuşacak olan Öğlebeli Mahallesi'nin Karabük'ün silueti haline geleceği belirtildi.

Evlerinin dış ceplerinde yapılan boyama çalışmaları nedeniyle memnuniyetlerini ifade eden mahalle sakinleri, mahallelerinin daha güzel bir görünüme kavuştuğunu dile getirerek Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye teşekkür etti.