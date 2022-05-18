Öğrenci yurtlarının ışıklarıyla “ATA” ve “1919” yazılı görsel şölen

Karabük'te kız öğrenci yurtlarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla oda ışıklarıyla oluşturulan "ATA" ve “1919” yazısı görsel şölen sundu.

Karabük'te Soğuksu ile Asiye Hatun Kız KYK yurdunun personelleri odaların ışıklarıyla “ATA” ve “1919” koreografisi oluşturdu. Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmasının 103. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan yazılar kentin farklı noktalarından görünürken, izleyenlere görsel şölen sundu. O anlar dron ile görüntülendi.