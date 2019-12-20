Öğrenciler Karabük'ü filmle yakından tanıyacak

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinin Karabük'ü daha yakından tanımaları amacıyla Yönetmen İsmail Şahinbaş'ın Yenice ormanlarını anlattığı "Bir Ormana En Çok Hangi Renk Yakışır?" adlı belgesel film gösterimi yapıldı. Proje kapsamında filmi izleyen öğrenciler de filmle ilgi duygu ve düşüncelerini yazacakları mektuplarla anlatacak.

Programda konuşan KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun, yaklaşık 4 ay kadar sürecek bir proje olduğunu söyledi.

Bu projeyi öğrencilerle birlikte yürüteceklerini ifade eden Coşkun, "Çok farklı şehirlerden hatta ülkelerden öğrencilerimiz var. Yüz ölçümü itibariyle Karabük küçük bir il olarak gözükse de yüzde 71 gibi bir alanının ormanlarla kaplı olmasından haberdar olmak lazım. Farklı şehirlerden gelen öğrencilerimizin farklı zenginlikleri bulunan, farklı özellikleri bulunan hem turizm olarak hem doğal kaynak olarak önemli değerleri bulunan bir şehirde yaşadığının farkında olmalarını istiyoruz. Burada 2017 yılında Yenice ormanlarıyla ilgili İsmail Şahinbaş bir belgesel hazırlamıştı. Yenice Belediyesiyle birlikte yürüttükleri bir projeydi. Bu birinci ayağıydı ormanı tanıtmak açısından. Hem öğrencilerimiz farkında olsunlar, değerlerimizi bilsinler. Yaşadıkları şehirde neler varmış görsünler. Bunu bir mektuba çevireceğiz belki. Daha sonrasında ikinci aşaması olarak bunu yayın haline dönüştüreceğiz. İleride sizler belki okuyacaksınız. Sizler katkı sağlayarak yapacaksınız sizlerin eseri olacak bu" dedi.

Yenice Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mücahit Toprak ise Karabük Üniversitesi ile bu tür projeler yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Yenice Belediyesiyle Karabük Üniversitesinin birlikte yaptığı projeden biz onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Sizin de bu projeye önemli derecede katkı vermenizi bekliyoruz. Bu projeyi çünkü biz Yenice Belediyesi olarak çok önemsiyoruz. Bundan sonra yeni güzel çalışmaları birlikte yaparız, birlikte ortaya güzel şeyler çıkartırız diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Yönetmen İsmail Şahinbaş da film hakkında bilgi verdi. Filmin iki senede ortaya çıktığını aktaran Şahinbaş, şunları kaydetti:

"Metni okuduktan sonra dört ana renk üzerine kurguladık filmi. Kışı beyazla, baharı yeşille, yazı maviyle, sonbaharı da kırmızı renkle simgeledik. Sizde lütfen bakın içselleştirin. Kendi renginizi bulun. Kendi hayallerinizin kaptanı olun. Karabük Üniversitesi bize çok büyük bir alan açtı. Çok büyük onur duyduk. Lütfen projeyi önemseyin yazın. Kitap haline dönüştüreceğiz. Sizlerden gerçekten güzel mektuplar bekliyoruz."

Konuşmaların ardından "Bir Ormana En Çok Hangi Renk Yakışır?” filmi gösterimi yapıldı. Devamında proje hakkında öğrencilere bilgi verildi, soru cevap bölümünün ardından ise program sona erdi.