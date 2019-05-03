Öğrenciler Model Uçak yarışmasında hünerlerini sergiledi

Türk Hava Kurumu (THK) Karabük Şubesi tarafından kent meydanında düzenlenen ‘Ata Planör Model Uçak Mesafe Yarışmasında' öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Türk Hava Kurumu Karabük Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında düzenlenen model uçak yapımı kursunun ardından üniversite ve lise öğrencisi 40 kursiyer, yaptıkları model uçaklarla hünerlerini sergiledi. 3 tur üzerinden gerçekleşen yarışmada model uçaklarını en uzak mesafeye atmaya çalışan öğrencilerin rüzgar nedeniyle yaşadıkları zorluklar renkli anların ortaya çıkmasını sağladı.

Yarışma hakkında bilgi veren Türk Hava Kurumu Karabük Şube Başkanı Cihan Saraç, “1 yıl boyunca gençlerin meydana getirdikleri model uçakların mesafe uçuş yarışmasını yapıyoruz. Bu yarışmasının asıl amacı, meydana getirdikleri bu projenin ne işe yaradığını gençlere yakınen göstermek. Bu model uçaklarını yapmak suretiyle gençlerimize havacılığı anlatmak ve havacılığı öğretmek. Havacılıkla ilgili geniş bilgiler vermek ve tanıtmaktır. Günümüzde bunun ne kadar önemli olduğu net ve açık bir şekilde görülmektedir” dedi.

Yarışmanın sonucunda model uçağını 46 metre 22 santimetreye kadar uçurabilen Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Cihat Çakıroğlu birinci, Gamze Uludağ 32 metre 24 santimetre ile ikinci, Tarık Çakar ise 30 metre 52 santimetre ile üçüncü oldu.