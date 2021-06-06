Öğrenciler, proje ile verimli çalışmanın ve sağlıklı kalmanın yöntemlerini öğrendi

Karabük-Şehit Umut Aytekin Ortaokulu'nda proje çalışmaları kapsamında düzenlenen 'I study at home ı stay healtheir' faaliyetleri tamamlandı.

Karabük - Şehit Umut Aytekin Ortaokulu proje çalışmalarını pandemi sürecinde de çevrimiçi ortamda etkin bir şekilde devam ettirdi. Kasım ayında başlayan eTwinning projesi kapsamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Gülşen Şahin rehberliğinde yürütülen 'I study at home ı stay healtheir' faaliyetleri tamamlanırken 7. sınıf öğrencileri evde verimli çalışmanın ve sağlıklı kalmanın yöntemlerini proje tabanlı faaliyetlerle öğrendiler.

Çalışmalarla Web 2.0 araçlarını kullanan öğrenciler uluslarası partnerlerle yabancı dil becerilerini de geliştirmiş oldular.

Öte yandan çalışmada görev alan öğrencilere sertifikalari verildi.