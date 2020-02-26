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Öğrencilerden Başkan Köse'ye ziyaret

Safranbolu’da özel bir okulda eğitim gören ilkokul öğrencileri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi ziyaret etti.

Safranbolu'da özel bir okulda eğitim gören ilkokul öğrencileri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.


Ziyarete sınıf öğretmenleri Selma Aliş ile birlikte gelen öğrenciler, Başkan Köse ile uzun süre sohbet etti. Çocukların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Köse, "Geleceğimizi oluşturacak olan çocuklarımıza bu gün bizler destek olmak zorundayız ve var gücümüzle çalışacağız. Hepsi çok zeki ve çalışkan çocuklar. Öğretmenlerine ve kendilerine hem hediyelerinden hem de çok değerli ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.


Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Köse'ye hediyelerini takdim eden öğrenciler, hatıra fotoğrafı çekildi.

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