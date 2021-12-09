Öğrencilerden İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş'a ziyaret

Karabük'te "Gençler Bizim Umudumuz ve Biz Bir Aileyiz" isimli projesi kapsamında 4 farklı okulun öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde öğrenciler için "Gençler Bizim Umudumuz ve Biz Bir Aileyiz" isimli proje hazırlandı. Bu proje ile birlikte öğrencilerin suça sürüklenmelerini önlemek, madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak ve kamu kurumlarıyla olan bağlarını güçlendirerek devletin her zaman yanlarında olduğu algısını arttırarak daha da kuvvetlendirmek hedefleniyor.

Proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli eşliğinde Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Soğuksu Ortaokulu, Şehit Mehmet Esen Ortaokulu (Anayasa Ortaokulu) ile Cumhuriyet Ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ı ziyaret etti.

Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbaş, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, "Kıymetli çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak için herkes duyarlı olmalı. Eğitim kurumlarımızda rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimizi denetliyorlar. Onları yakından takip ediyor ve yönlendiriyor. Öğrencilerimiz, gençlerimiz bizim için çok kıymetli" ifadelerine yer verdi.

Misafirleriyle projenin amacına yönelik bir süre daha sohbetine devam eden Akbaş, öğrencilere kitap hediye etti.

Akbaş, "Gençler Bizim Umudumuz ve Biz Bir Aileyiz" isimli projenin Karabük Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Millî Parklar İl Müdürlüğü, Türk Kızılay Şube Başkanlığı, Kardemir A.Ş ve Karabük Berberler ve Kuaförler Odası ortaklığında yapılan protokoller kapsamında hayata geçirildiğini aktardı.