Öğrencilerden kültür sanat sergisi

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen KYK Kültür Sanat Sokağı Sergisi Karabük Üniversitesi Kamil Güleç Kütüphanesi Sezer Güleç Sergi Salonu'nda açıldı.

Sergide, GSB Karabük yurtlarında açılan kurslarda öğrencilerce yapılan yağlı boya, taş baskı, ahşap oyma ve takı tasarımı dallarında yapılan eserler beğeniye sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, "KYK Akademi" çalışmaları içersinde kurs faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Karabük'te Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle yurtlarda çeşitli kurslar açtıklarını ifade eden Güven, "Karbük'te bulunan 9 yurdumuzda 10.496 öğrencimizden isteyenler bu kurslara katıldılar. Sene sonu itibarıyla bu sergimizi gerçekleştiriyoruz. Yıl boyunca yurtlarımızda bulunan öğrencilerimiz ,yağlı boya, rölyef, taş baskı, ebru, taş baskı, ahşap oyma. takı tasarımı, bebek yapımı gibi bir çok alanda kursa katıldılar. Öğrencilerimiz el emeği göz nuru ürünlerini sergiliyorlar. Bu vesile ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sergi açılışına Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, KBÜ Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Mustafa Cünük, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulbaki İnce katıldı.