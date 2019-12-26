Öğrencilerden "Kuşlara Bir Damla Umut"

Karabük Cumayanı Ortaokulu 2-B sınıfı öğretmenleri ve öğrencileri tarafından "Kuşlara Bir Damla Umut" projesi kapsamında ağaçlara kuş yemlikleri asıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumayanı Ortaokuluna gerçekleştirdiği ziyarette 2-B sınıf öğretmeni Nurcan Güven Sancı ve öğrencileri tarafından soğukta yem bulmakta zorlanan kuşlar için geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları kuş yemliklerini okul bahçesinde bulunan ağaçlara asarak “Kuşlara Bir Damla Umut” oldu.

20 ülkeden 200 öğretmen ve 25 bin öğrencinin sosyal medya üzerinden destek verdiği projeye Cumayanı İlkokulu 2-B sınıfı öğretmen ve öğrencilerinin sınıfta kağıt havlu rulolarına pekmez sürülüp yem yapıştırılarak hazırlanan kuş yemliklerini okullarında bulunan ağaç ve kamelyalara asarak projeye dahil olan Vali Fuat Gürel, "Kuşların doğada kış ayların da yem bulmaları zor olabiliyor, birlikte yaşadığımız doğadaki dostlarımız olan kuşları soğuk kış günlerinde hatırlamak ve onların aç kalmamaları için öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu etkinliği hazırlamışlar. Bu duyarlı davranışın tüm okullarımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize örnek olmasını temenni ediyorum. 'Kuşlara Bir Damla Umut' projesine destek olan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.