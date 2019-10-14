İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerden Mehmetçiğe bayraklı destek

Karabük’te KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ve Mehmetçiğe destek için bayrak astı.

Karabük'te KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçiğe destek için bayrak astı.


Karabük Bahaddin Gazi Yurdunda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok etmek amacıyla düzenledikleri Barış Pınarı Harekatı'na manevi destek vermek için yurt binasına dev Türk bayrakları astı. Bayrak çevresinde toplanan öğrenciler, “Şanlı Türk bayrağımızın altında Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.