Öğrencilerden Yenice'de doğayla ilgili bilimsel araştırma

Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezinin yürütücülüğünde Makrodan Mikroya Göktepe 2 TÜBİTAK 4004 projesi Yenice'de başladı.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği proje, 20-25 Haziran 2021 tarihlerinde Karabük İli Yenice İlçesi Ihlamur Teras Tesislerinde Dr. Şaban Teoman Durali Bilim ve Sanat Merkezi, Zonguldak Fen Lisesi, Çaycuma TSO Fen Lisesi, Bursa Halil İnalcik Bilim ve Sanat Merkezi, Bursa BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören 9, 10 ve 11. sınıflarına devam eden 30 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleşiyor. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim Ve Sanat Merkezi Müdürü Erol Sezer , projede öğrencilerin ekosistemin temel elemanları olan canlı ve cansız öğelerini anlamaları, çevre bilinci kazanmaları, doğanın işleyişinde etkili çevresel faktörleri fark etmeleri ve doğayı korumaya karşı oluşacak tutumun artırılmasının sağlanacağını belirtti. Diğer taraftan doğayla ilgili sorunların çözümünde bilimsel sürecin nasıl kullanacağının farkında olan ve bu süreci kullanabilen, bilim okur-yazarlığının farkında olan ve doğada gözlemler yaparak bu gözlemlerden sonuç çıkarabilen bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunulacağını, doğada gözlem yaparak yaşayarak öğrenen bireylerde bilimsel merakın arttırılmasını sağlayarak bilimsel araştırma ve bilimsel araştırıcılığın önemi fark ettirilerek öğrencilerin bilimsel süreç ve kendilerini geliştirmeye katkıda bulunulacağını ifade etti.

Projede, Şeker Kanyonunda omurgalı ve omurgasız hayvanların tanıtılmasına yönelik arazi çalışmaları, Göktepe Yaylasında alt ve üst bitki örtüsünün tanıtılması ve örnek toplama tekniklerine yönelik arazi çalışmaları, Sorgun Yaylasında çiçekli bitkilerin tozlaşma yolları konulu arazi çalışmaları, mağaraların gelişimi ve oluşumunu kavrayacakları Safranbolu Mencilis Mağarası tanıtımları ile. öğrencilerin özgün düşüncelerini ürüne çevirecekleri kamp çantamı tasarlıyorum, kuş evi yapımı ve tasarımı, terraryum yapımı, özgün resim çalışmaları gibi atölye çalışmalarıyla destekleneceğini belirten Sezer, ileri deney tekniklerinden olan jel-elektroforez etkinliği, uzayın derinlikleri teleskopla gözlem ve 3D uygulama etkinlikleri, ve geçmişten günümüze müziğin gelişiminde doğal seslerin etkileri ve sanatçıların eserlerine yansımalarının kavratılacağını ifade etti. Projede; proje yürütücüsü Kamuran Çataklı, Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim görevlilerinden uzman olarak Prof. Dr. Mustafa Sözen, Doç. Dr. Muhammet Ören, Dr. Öğretim Üyesi Faruk Çolak, Öğretim Üyesi Emel Doğan Uğurlu eğitmen olarak Dr. Öğretim Üyesi Şenol Alan, Dr. Ayşe Dilek Unan, Öğretim Üyesi Gonca Yerlikaya, Arş. Gör. Tuğba Sarışahin, Yüksek Orman Müh. İsmail Sevimler, Dr. Leyla Ayverdi, Dr. Murat Sevindik, Dr. Selim Erdoğan, Muharrem Çivicioğlu, Fatih Eroğlu, Sabri Mumcu, Astronom Tamer Akın, Mustafa Akdoğan, Uğur Uğurlu, Önder Küçüköner rehber olarak Şenay Uçar, Selen Avcı, Mihrinaz Öztürk, Zeynep Elicora Sağlam, Fatma Karadere Mumcu görev alıyor.

Kurum Müdürü Erol Sezer, Projenin yaygın etkisinin arttırılması için; kamp süreci içindeki çalışmalar Zonguldak Merkez ve Çaycuma ilçelerinde, Bursa Merkez ve Nilüfer ilçelerinde 2 okulda, görevli öğretmenler eşliğinde öğrenciler tarafından sunulacağını, kamp sonrasında elde edilen ürünler ve dokümanlar Bursa ilinde okullarında, Zonguldak'ta halka açık bir alanda, 1 gün süreyle sergileneceğini, böylelikle projenin daha geniş kitlelere ulaşmasının sağlanacağını ,projenin yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında projenin video çekimleri belgesel formatında birleştirilerek katılımcı kurumlara ve TÜBİTAK'a gönderileceğini, ayrıca proje kitapçığı hazırlanarak, sergiler sırasında dağıtılarak projenin tanıtımının yapılacağını belirtti.