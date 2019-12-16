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Öğrencilere ‘İnsaf Et, İsraf Etme' konferansı

Karabük Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu`nda değerler eğitimi kapsamında ÇEKUD gönüllüsü ve Karabük Üniversitesi öğretim üyesi Prof.

Dr. Tahir Kahraman tarafından “İnsaf Et İsraf Etme” konulu eğitim sunumu gerçekleştirildi.


Okulun konferans salonunda gerçekleşen programda Çevre Kuruluşları Derneği (ÇEKUD) tarafından hazırlanan “Sofrada Sıfır Atık“ ve “Su Hayattır“ temalı kısa film gösterisi ardından Prof. Dr. Tahir Kahraman tarafından değerler eğitimi çerçevesinde su, gıda, zaman, kağıt ve enerji konulu sürdürülebilir bir bilincin oluşturulması temalı sunum gerçekleştirdi. Kahraman, İslam dininden de örnekler vererek, dinde israfın değil, paylaşmanın tavsiye edildiğini ve bunun da insanlık görevi olduğunu vurguladı.


Konferans sonrası Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Murat Altın konuşmacı Prof. Dr. Tahir Kahraman`a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, hediye takdim etti.

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