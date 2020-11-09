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Öğrencilere lavanta fidanı dağıtıldı

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Bugün Fidan, Yarın Nefes" sloganı ile ağaç ve orman sevgisinin aşılanması amacıyla ilkokul öğrencilerine lavanta fidanı, çam tohumu ve saksısının dağıtımı gerçekleştirildi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Bugün Fidan, Yarın Nefes" sloganı ile ağaç ve orman sevgisinin aşılanması amacıyla ilkokul öğrencilerine lavanta fidanı, çam tohumu ve saksısının dağıtımı gerçekleştirildi.


Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, çocuklara ağaç ve orman sevgisini aşılamak, ayrıca fidanın toprakla buluşmasının hem geleceğe nefes olacağını hem de erozyon gibi doğal afetlerle mücadele anlamında ülkeye büyük kazanç sağlayacağını söyledi.


Farkındalık oluşturmak için Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile bu anlamlı faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade eden Gümüş, "Ağaç ve ormanların doğaya kazandırdıkları güzelliklerle psikolojik hayatımıza, mutluluk ve huzurumuza, eğlence ve dinlenmemize katkıları saymakla bitmez. Ağaçsız medeni bir hayat düşünülemeyeceği gibi, dünya üzerinde insan hayatının varlığı ve devamı da düşünülemez. Fidanlarımız, ağaçlarımız, ormanlarımız, aynı zamanda tarihimizin bir parçası, kültürümüzün bir parçası, inancımızın bir parçasıdır. Bunlar bazen özdeyişlerimizde yer alır, bazen de en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımıza isim olur. Bu bağlamda biz geleceğimiz çocuklarımıza daha yeşil bir çevre bırakmamız gerekir. Bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Safranbolu Kaymakamımız Mehmet Türköz olmak üzere Orman İşletmesi Müdürümüz Sema Altunay'a teşekkür ediyorum" dedi.

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