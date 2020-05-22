Öğrencilere "YKS Öncesi Motivasyon ve Tercihlerimiz" simeneri

Karabük'te 11. ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik sosyal medya kanalı üzerinden Eğitimci Yazar Hüseyin Aslantürk tarafından "YKS Öncesi Motivasyon ve Tercihlerimiz" konulu seminer verildi.

Online gerçekleştirilen seminer ilk olarak Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim dijital öğrenim platformu olan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) tanıtım videosunun gösterimi ile başladı.

İl Millî Eğitim Müdür Vekili Nevzat Akbaş, Eğitimci Yazar Aslantürk'e öğrencilere yönelik düzenlenecek eğitim için teşekkür etti.

Öğrencilere de seslenen Akbaş YKS sınavına ilişkin teknik konular ile ilgili bilgilendirmede bulunarak, “Akademik eğitimde başarının sırrı planlı, düzenli ve disiplinli çalışmaktan geçer. Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinde, EBA Platformu Akademik Destek Sistemi'nde sizler için dijital eğitim hizmetlerinin kullanıma açılmasının yanı sıra YKS kapsamındaki merkezi sınav için haftada 37 saate varan canlı ders uygulaması başlatıldı. Sorumlu olduğunuz derslerin yer aldığı soru çözümü özel yayın kuşağın da EBA TV lise kanalından düzenli olarak takip edin. Eğitim yöneticisi ve öğretmenlerimizle birlikte sınavlarda başarılı olmanız için bütün imkAnlarını bu süreçte sizler için seferber etmiştir. Sizlere başarılar diliyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

11. ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen seminerde Eğitimci Yazar Hüseyin Aslantürk tarafından başarıyı artırmanın yol ve yöntemleri, sınav stresi, motivasyon, sınav kaygısı ve kaygının boyutları, verimli ders çalışma yöntemleri ile zaman yönetimi konularında geniş kapsamlı bilgilendirmede bulunuldu. Seminer öğrencilerle karşılıklı soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.