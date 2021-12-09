İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğrencilerin kaldığı dairede yangın çıktı

Karabük’te öğrencilerin kaldığı bir apartmanın 4.

Karabük'te öğrencilerin kaldığı bir apartmanın 4. katında çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.


Olay, akşamüzeri Kılavuzlar Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Cevat Ustacık'a ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle maddi hasarın oluştuğu daire kullanılma hale geldi.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.