İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenlerden İl Emniyet Müdürü Tuğ'a ziyaret

Karabük Şehit Umut Aytekin Ortaokulu Müdürü Adnan Cansız ve beraberindeki aday öğretmenler ile birlikte İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’u ziyaret etti.

Karabük Şehit Umut Aytekin Ortaokulu Müdürü Adnan Cansız ve beraberindeki aday öğretmenler ile birlikte İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'u ziyaret etti.


Şehit Umut Aytekin Ortaokulu Müdürü Adnan Cansız ve bu yıl ataması yapılarak görevlerine başlayan 34 aday öğretmen okul dışı faaliyetler kapsamında İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'u ziyaret etti. Makam odasında öğretmenleri kabul eden İl Emniyet Müdürü Tuğ, teşkilatın hedefleri ve faaliyetleri hakkında öğretmenleri bilgilendirdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğ, öğretmenlere görevlerinde başarılar dileyerek hediye takdiminde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.