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Öğretmenlere arama ve kurtarma eğitimi verildi

Karabük’te, 24 öğretmene arama ve kurtarma eğitimi verildi.

Karabük'te, 24 öğretmene arama ve kurtarma eğitimi verildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinatörlüğünde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 24 öğretmene Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "arama ve kurtarma eğitimi" verildi.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, doğal afetler ve özellikle depremin yaşamın bir gerçeği olduğunu söyledi.


Afetlere karşı hazırlıklı ve donanımlı olunması gerektiğini ifade eden Vargeloğlu, "Olmasın diye dua ediyoruz. Ancak şehrimizde, bölgemizde böyle bir olay anında hızlı ve bilinçli müdahale çok önemlidir. Böylesi bir ekibin parçası olmak için gönüllü olduğunuz için sizlere, eğitimin gerçekleşmesi için özveri ve kondisyon içinde çalışan mesai arkadaşlarıma ve teçhizat ve ekipmanlarıyla bu eğitimde bizlere destek olan AFAD ekibine de teşekkür ediyorum" dedi.


Arama ve kurtarma eğitiminde öğretmenler, afetlerde arama, kurtarma ve tahliye eğitici eğitimi kursuna katılarak temel afet bilinci, enkazda arama kurtarma teknikleri, üst katlardan ve kuyudan kurtarma, enkaza giriş teknikleri gibi çeşitli konularda bölgelerde teorik eğitime tabi tutuldu.

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