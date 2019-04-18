Okçuluk turnuvasında kıyasıya mücadele

Karabük Üniversitesinde 16-26 Nisan tarihleri arasında Sağlık ve Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Sportif Etkinlikler' kapsamında okçuluk turnuvası gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın her yıl geleneksel olarak farklı spor dallarında düzenlediği ‘Sportif Etkinlikler' başladı. Söz konusu etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen okçuluk turnuvasında kazananlar belli oldu.

İlahiyat Fakültesi Okçuluk Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda 41 sporcu birincilik için mücadele etti. Erkek, kadın ve personel kategorilerinden oluşan yarışmada her yarışmacı 3'er turdan 5'er okla toplam 15 ok kullandı ve 18 metreden atış yaptı.

Müsabakada yapılan atışlar sonunda kadınlarda Betül Demirtaş birinci olurken, Hilal Kaya ikinci, Remziye Navdar üçüncü oldu. Erkeklerde ise İbrahim Afraziloğlu birinci, Çağdaş Kolcu ikinci, Yusuf Değirmenci üçüncü oldu. Personel kategorisinde ise Fatih Uysal birinci, Şaban Vural ikinci, Sami Demirtaş da üçüncü oldu.

Sportif etkinlikler satranç, badminton, bilek güreşi, masa tenisi, sokak voleybolu ve sokak basketbolu müsabakaları ile devam ediyor. Yüzlerce sporcunun katılacağı karşılaşmalarda öğrenci ve personel takımlar halinde veya bireysel olarak mücadele ediyor.