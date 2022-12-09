Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 200 bine ulaştı

Karabük'te "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde tüm okullar kütüphaneye kavuşurken, buralardaki kitap sayısı da geçen yıla oranla yüzde 100 artışla 200 bine ulaştı.

Karabük'te okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi bünyesinde tüm okullar kütüphaneye kavuşturulmuştu. Geçen yıl okul kütüphanelerinde 100 bin civarında olan kitap sayısı bu yıl 200 bine ulaştı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Kent genelinde 202 kütüphanenin bulunduğunu söyledi.

Kütüphanesi olmayan okulun kalmadığını ifade eden Akbaş, “Ayrıca 9 sıfır atık kütüphane yaptık. 2021'de okullarımızda 100 bin kitap varken bugün 200 bin sayısına ulaştık” dedi

Akbaş, 2023 yılında kütüphanelerdeki kitap sayısını 350 bine kadar çıkarmayı düşündüklerini aktararak şunları söyledi: “Devletimizin güçlü imkanları çerçevesinde kitap alımlarımız, kütüphanelere desteklerimiz sürüyor. Ayrıca hayırseverlerimizden ve KARDEMİR'den okullarımıza kitap desteği vermesini bekliyoruz.”

Gençlerin akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmalarının önemli olduğunu anlatan Akbaş, ilk ve ortaokullar ile liseleri ziyaret ederek kütüphanelerin etkin bir şekilde kullanılmasına çok önem verdiklerini kaydetti.