Okul müdürüne fazla mesai cezası

Karabük'te bir lisenin müdürü, okulda görevli bir işçiye hafta sonları çalışmadığı halde çalışmış gibi göstererek hesaba yatan fazla parayı istediği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İddialara göre olay Karabük'ün Yenice ilçesindeki Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisede bir süre işçi olarak çalışan İlkay Çabuk, Yenice Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak 2016 yılında hafta sonları izinli olduğunu buna rağmen okul müdürü F.P.'nin puantaj cetveline kendisi adına imza atarak çalışmış gibi göstererek hesaba fazladan yatan 180 TL'yi geri istediğini söyledi.

Bunun üzerine Yenice İlçe Kaymakamlığı'ndan soruşturma izni alınmasının ardından müfettişler okulda inceleme başlattı. Çabuk'un 2016 yılında Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında 8 hafta sonu toplamda 8 gün çalışmadığı halde cetvele imza atarak çalışır gibi gösterildiği ve hesabına fazladan para yatırıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine Yenice Kaymakamlığı, lisenin müdürü F.P. hakkında ‘kamu kurumunu zararına dolandırmak' ve ‘kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlamasıyla Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme lisenin müdürü F.P.'ye 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile bin 20 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasının olmamasını göz önünde bulundurarak hapis cezasını erteledi. Adli para cezasının ise eşit taksitler halinde ödenmesine karar verdi.

Başka bir okulda öğretmen olarak görev yapan F.P.'nin ise yerel mahkemenin verdiği kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdığı öğrenildi.