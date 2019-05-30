Okul öncesi şenliğinde çocuklar hünerlerini sergiledi

Okulun çok amaçlı salonunda yapılan etkinliğin açılışında konuşan Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, okul, bir çocuğun ailesi dışındaki ilk toplumsal ve sosyal çevresi olduğunu ifade ederek, " Bu çevrede öğreneceği yeni bilgiler ve kazanımlarla çocuk yetişkin yaşlarda karşılaşacağı sorunları çözme becerisi de kazanacak ve kendisine özgü başa çıkma yöntemleri geliştirecektir. Üstelik okul öncesi eğitim alması bir çocuğun okul sendromu olarak bilinen ve pek çok çocuğun sıkıntı yaşamasına neden olan bazı sorunları yaşamadan okul hayatına geçiş yapmasını kolaylaştıracaktır. Psikolojik olarak da arkadaşlarıyla paylaşmayı,uyum içinde ve beraber hareket etmeyi,karar almayı,sorunlara çözüm üretmeyi,muhakeme yapmayı ve kendisi olmayı öğrenecektir.İşte bütün bu faydaları nedeniyle bizlerde okul öncesi eğitimi önemsiyor ve 2023 vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı tüm öğrencilerimizin yeteneklerini daha erken yaşta keşfedebillmelerine yönelik gayretleri sürdürüyoruz .Bizlere desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Dr Fatih Ürkmezer'e teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrenciler okul öncesi şenliğinde çeşitli sanatsal faaliyetler ile birçok öğretici ve eğlenceli gösterilerini izleyicilere sergileyerek, büyük alkış aldı.