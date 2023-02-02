Okullar depreme karşı güçlendiriliyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda devam eden deprem güçlendirme ve onarım çalışmaları ile yeniden yapılan okul inşaatlarında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karabük merkez ve Safranbolu ilçesindeki deprem güçlendirme çalışmaları tamamlanan ve 6 Şubat'ta açılacak 2. döneme hazır olan Merkez Şehit Nurettin Seki İlkokulu, yapım çalışmaları devam eden Merkez Beşbinevler Şehit Cevdet Çay Ortaokulu, deprem güçlendirme çalışmaları devam Safranbolu Altın Safran İlkokulu, yapım çalışmaları devam eden Safranbolu Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu, kaba inşaatı hayırsever iş adamı Ali Baltacı tarafından yaptırılan Safranbolu Ali Baba İlkokulu'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Gürel, İl Özel İdaresi yetkilileri ile yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.