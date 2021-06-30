Okullarda İŞKUR kapsamında çalışanlara teşekkür belgesi

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Dün okullarımızın sıralarında öğrenciyken, bugün çalışanları olarak bizim için gelecek neslimizi, çocuklarımızı yetiştiren bu büyük kurumun birer parçasıyız. Bunun sorumluluğunda ve bilincindeyiz. 21. yüzyılın insanı, fikirlerine, kişiliğine saygı duyulmasını ister ve her şeyden önce yaptığı işi sevmek, ilerlemek, kendinin insani anlamda değerli olduğunu görmek ister. Bunun da ilk kuralı karşılıklı iletişimdir. Çünkü insana verilen değer, hayata bakışla eşdeğerdedir. Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz, tüm personelimize bu bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Bir sözde ifade edildiği gibi 'en çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.' Bu bağlamda, Türkiye'mizin geleceği için vatan ve millet sevgisiyle değer üreten, alın terlerini geleceğimiz çocuklarımız için akıtan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle bir yılı aşkın bir süredir devam eden salgın hastalık döneminde okullarımızda covid-19 tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına azami ölçüde özen gösterildi. Bütün okullarımız 'Okulum Temiz' belgesi alarak bu süreçte başarılı bir sınav verdiler. Bu başarıda hiç kuşkusuz okullarımızda özveri ile çalışan sizlerin çok büyük katkıları ve destekleri oldu. Özellikle bu zor süreçte bizlere güç kattığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışma hayatınızda hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından çalışanlara teşekkür belgeleri takdim edildi.