Ölü bulunan Dina'nın ailesi Karabük'e geldi

Karabük’te, Filyos Çayı kenarında cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) ailesi, savcılığa şikayetlerini içeren ifadelerini verdi.
Karabük'te, Filyos Çayı kenarında cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ailesi, savcılığa şikayetlerini içeren ifadelerini verdi.
Geçtiğimiz 26 Mart'ta Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) cansız bedeni Yeşil köy mevkisinde Filyos Çayı kenarında bulunmuştu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 kez gözaltına alınan Dursun A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Dina'nın babası Guy Serge ve annesi Jessica Sandra Makemba Ibouanga, avukatları eşliğinde Karabük'e gelerek savcılığa şikayetlerini içeren ifadelerini verdi.
Türk yargısına güvendiklerini aktardıkları ifadenin ardından acılı aile kızlarının 100. Yıl Mahallesi'nde kaldığı evden eşyalarını da alarak kentten ayrıldı.