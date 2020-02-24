İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ölümlü trafik kazasında sürücü tutuklandı

Karabük’te karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Safranbolu'dan Karabük istikametine seyir halinde olan Yusuf M. idaresindeki 78 AAG 045 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek önce Yunus B. idaresindeki otomobile daha sonrada yayaya çarpmıştı. Kazada 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralanmıştı.


Hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilen sürücü Yusuf M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.